9/30

Del tutto diverso, ovviamente, anche il mondo esterno al paddock rispetto al 1996: nel momento in cui Valentino Rossi sale in sella alla sua moto per la prima volta in classe 125, il presidente del Consiglio era il toscano Lamberto Dini, incaricato dall’allora presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, per il post Berlusconi