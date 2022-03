A due giorni di distanza dal successo di Bastianini, Nadia Gresini racconta le emozioni del Qatar: "Mio marito Fausto era con noi, lo sentivo. Voler portare avanti i suoi sogni ci ha dato una forza incredibile. Negli ultimi 3 giri ho rivissuto tutto. Non riuscivo a parlare, piangevo e basta. Sapevamo di poter far bene ma non così tanto, è stato tutto come una favola"

Nella Giornata nazionale della donna, Sky ha raccontato storie appassionanti di donne sportive. In collegamento su Sky Sport24 anche Nadia Gresini , che al GP con cui si è aperta la nuova stagione del Motomondiale ha festeggiato la vittoria del "suo" Enea Bastianini : "A Losail abbiamo fatto una cosa pazzesca, incredibile. Pensavo che avremmo potuto far bene, ma non così tanto: è stato tutto come una favola , un sogno che si è avverato. Sentivo mio marito Fausto accanto a noi ", dichiara emozionata Nadia, team owner della squadra di MotoGP.

"Negli ultimi 3 giri ho rivissuto tutto l'anno che abbiamo passato , da quando Fausto si è ammalato a quando ho preso in mano l'azienda, mi sono passate davanti tutte le difficoltà che abbiamo superato. Tutti mi abbracciavano, io piangevo e basta, non riuscivo a parlare ".

"Enea è un ragazzo con un carattere meraviglioso e un pilota di enorme talento. Ora è tornato in famiglia, con noi: da subito abbiamo cercato di dargli più serenità possibile, vogliamo che si senta nell' ambiente giusto per concentrarsi al massimo ".

"Arriveranno altri risultati importanti"

"Il fatto di voler portare avanti i sogni di Fausto mi ha dato una forza incredibile. Non solo a me, ma a tutta la squadra: insieme ai ragazzi abbiamo lavorato per realizzare queto sogno, questo obiettivo così forte ci ha spinti a dare il massimo. Ora dobbiamo restare con i piedi per terra, continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora, consapevoli che così arriveranno altri bei risultati".