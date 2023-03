L'Ad di Aprilia Racing a Sky Sport durante 'Talent Time': "Un po' presto per parlare di rivalità tra Espargaró e Vinales. Fare qualcosa di meglio dell'anno scorso era l'obiettivo, abbiamo una moto migliore perché siamo un'azienda migliore. E poi per crescere servono persone in gamba, Aleix ha detto una frase bellissima quando si è definito 'uomo squadra'". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW RISULTATI E TEMPI DELLE LIBERE Condividi

Doppietta nelle Libere. Anzi, due doppiette: primo Vinales e secondo Espargaró nelle prime. Nelle seconde primo Espargaró in 1:38.518, davanti al compagno di squadra Vinales. È stato dominio Aprilia nel venerdì argentino che apre il secondo weekend della stagione. Di questo (e altro) ha parlato l'Ad di Aprilia Massimo Rivola a Talent Time. Il confronto tra due piloti estremamente competivi riporta alla mente gli anni in Ferrari? Magari Alonso contro Raikkonen… "È presto per parlare di rivalità tra Espargaró e Viñales, però abbiamo avuto un ottimo venerdì. Nel 2014 avevamo due fuoriclasse in Ferrari, Fernando quell'anno fu abbastanza spietato nei confronti di Kimi. Parlando di noi, fare doppietta nelle Libere uno e due non è male, siamo contenti, ma è solo un venerdì. Era sufficiente stare nei dieci, abbiamo esagerato ma ben venga".

Qui c'è una pista difficile per tutti con poco grip, dove voi andate forte… "Questa è una pista che si addice molto alla nostra moto, per una serie di motivi, non ne farei tanto motivi di grip, ma di tipi di curve. Inoltre piace molto ai nostri piloti, vanno entrambi molto forte. Raul Fernandez invece era un po' in difficoltà".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp MotoGP in Argentina: i segreti del circuito. FOTO Andiamo a scoprire tutti i dettagli del circuito argentino di Termas de Rio Hondo, che ospiterà la seconda prova del Mondiale. La gara di MotoGP è in programma domenica alle 19: in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP ARGENTINA, LE PROVE LIBERE LIVE Il Termas de Rio Hondo Circuit dista 6 km dall'omonima città argentina che gli dà il nome, nella provincia di Santiago del Estero. Inaugurato ufficialmente l'11 maggio 2008 e costruito in un’area di 150 ettari. Nel 2012 la struttura è stata rinnovata e ampliata, diventando più moderna e sicura, tra le migliori dell'America Latina. Il recordman di successi sul tracciato argentino appartiene a Marc Márquez (2014, 2016 e 2019). Il catalano detiene anche il primato di pole position (5, sempre in sella alla Honda). Marquez vanta anche il record del giro più veloce della pista (1'37.683, realizzato nel 2014), ma quello in gara è stato registrato da Valentino Rossi (1'39.019 nel 2015 su Yamaha).





Rispetto all'anno scorso la moto è anche leggermente meglio? "Fare qualcosa di meglio era l'obiettivo. Quando hai una buona base di partenza è facile prendere strade sbagliate e cantonate. È stato giusto questo sviluppo. Volevamo migliorare a piccoli passi. Ora servirà vederci nelle piste in cui siamo meno competitivi, come le piste start and stop, per esempio".

Dovendo ripartire i miglioramenti da un anno all'altro, è parità al trentatré per cento tra elettronica, aerodinamica e motore? "Ci sono tante aree in cui dobbiamo migliorare, ma il tempo non è mai abbastanza, è sempre una rincorsa incredibile; anche se questo è il bello delle corse. Abbiamo una moto migliore perché siamo un'azienda migliore, e abbiamo imparato a lavorare meglio. Per crescere devi anche prendere delle persone in gamba, che spesso hanno delle esigenze. Non dico da prime donne, ma bisogna sempre sacrificarsi per la squadra. Aleix ha detto una frase bellissima quando si è definito 'uomo squadra'. Vediamolo anche in gara. Ma questo è lo spirito". le parole/1 Espargaró: "Io uomo squadra, Vinales uno stimolo"

Espargaró ha sottolineato l'importanza di un compagno di squadra che alzi l'asticella e crei nuovi stimoli… "Aleix ha fatto di tutto per averlo questo stimolo, in particolare proprio con Maverick. Espargaró oggi ha una maturità che vedo in pochissimi altri piloti in griglia; alcuni quando abbassano la visiera si dimenticano questa maturità, ma nel suo caso abbiamo fiducia che continui ad essere un uomo squadra come ha fatto fin qui". le parole/2 Vinales: "Io penso a guidare, Cazeaux fa il resto"