Amici di Sky, appassionati di Motomondiale, benvenuti a Silverstone. In una delle culle del Motorsport stiamo per vivere un sabato ad alta intensità! Dalle 11 la terza sessione di prove libere della MotoGP, mentre alle 11.50 sarà la volta delle qualifiche. Nel pomeriggio, alle 16, la Sprint. Tutto il weekend di Silverstone è in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Summer e in streaming su NOW. Qui il nostro LIVE BLOG, sui social vietatissimo perdere di vista #SkyMotori!