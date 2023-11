Sarà Valencia a mettere la parola fine al duello Martin vs Bagnaia: lo spagnolo vince la Sprint, l'ottava del suo 2023, e porta a 7 punti il distacco tra lui e Pecco. Ottima prova, da 10 e lode, per Jorge. Sorridono anche Di Giannantonio, un secondo posto che vale come una vittoria (10) e Marini (9). Le pagelle della Sprint di Paolo Beltramo. Domenica la gara in diretta alle 8 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA PILOTI