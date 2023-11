Break Martin, a Pecco serve una risposta da Sinner

In un weekend esaltante per lo sport italiano, con Jannik Sinner in finale alle Finals, i punti di contatto con la MotoGP affiorano naturalmente. Da Torino al Qatar, in un'alchimia di carattere, grinta, determinazione... Le stesse qualità che, come Jannik, deve avere Pecco Bagnaia. La gara della MotoGP LIVE oggi alle 18 su Sky Sport MotoGP e NOW

Colpi decisivi, quelli che fanno la differenza nei momenti più delicati. In un week esaltante, nel quale siamo tutti in campo con Sinner i punti di contatto affiorano naturalmente. Da Torino a Lusail, in Qatar, in un'alchimia di carattere, grinta, determinazione... Le stesse qualità che, come Jannik, deve avere Pecco: nel suo caso per reagire a Martin, che lo ha battuto un una Sprint che ha pesato come un break point nel set decisivo . Jorge ha vinto, dimezzato lo svantaggio (ora è a -7 punti), e rimandato tutto a Valencia, neutralizzando il potenziale match point dell'avversario.

Come è andata la Sprint Race del sabato

Jorge ha sgomitato in partenza con Bagnaia, poi in progressione ha superato Alex Marquez e Luca Marini tenendosi dietro un bravissimo Fabio Di Giannantonio, secondo al traguardo proprio davanti a Marini sul gradino più basso del podio. Bagnaia, quinto, ha spiegato che le sensazioni della gara sono state ben diverse da quelle che ha avuto in tutte le altre sessioni. Pecco ha fatto intendere un rendimento della gomma che ha generato una mancanza di grip soprattutto al posteriore, mandandolo in crisi in alcuni punti come nella piega della curva 11 (che non è riuscito più a fare in pieno). Per la gara lunga Bagnaia è ottimista sul passo e sul miglior rendimento complessivo della sua Ducati. Se poi dovessero esserci degli incontri ravvicinati ed un duro corpo a corpo con Martin non si tirerà certo indietro. Una risposta al servizio senza paura…