Nel Day2 dei test shakedown a Sepang in pista anche i piloti ufficiali Yamaha e Honda, già in pista rispetto al resto della griglia (di scena dal 6 all'8 febbraio) in virtù delle nuove concessioni. Primo tempo per Pol Espargaró su Ktm, che ha preceduto di quasi 3 decimi Quartararo. Altra giornata positiva per il rookie Acosta che ha chiuso terzo, ottavo invece Luca Marini

