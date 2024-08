Doppietta per Enea Bastianini, che si prende sia Sprint Race che gara lunga a Silverstone meritando un 10 e lode in pagella. Un weekend magico per lui, certificato anche dalla foto con gli attori che hanno interpretato i gemelli Fred e George Weasley in Harry Potter. Voto 9 a Jorge Martin, uno in meno (8) per Pecco Bagnaia, Marc Marquez e Di Giannantonio. Le pagelle del Gp di Gran Bretagna di Paolo Beltramo

