Super pole di Aleix Espargaró a Silverstone: il pilota Aprilia chiude in 1:57.309 e firma anche il nuovo record della pista, 2° Pecco Bagnaia, in cerca di rivincita dopo la caduta nella Sprint. Terza casella in griglia per l'altra Ducati di Bastianini, vincitore della 'baby' race davanti a Martin, che scatterà in seconda fila. Dalla 7^ casella Marc Marquez, anche lui scivolato ieri. Alle 14 il semaforo verde della gara lunga, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA