Dalla tuta al kimono o, se preferite, dalla pista al tempio: i piloti MotoGP hanno visitato il Sensō-ji, complesso templare del quartiere Asakusa di Tokyo. Presenti tra gli altri Bagnaia, Morbidelli, Vinales, Quartararo, Mir, Binder e l'idolo di casa Nakagami, che si sono preparati così per il weekend di Motegi (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW nel weekend). Poi, svestiti i panni dei monaci, i rider hanno intrattenuto i fan giapponesi sul palco. Di seguito le migliori foto dell'evento

