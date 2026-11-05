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MotoGP, la conferenza del GP Qatar a Lusail LIVE dalle 18

live MotoGp

Federico Parodi

A Lusail è il giorno della conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 18. Parleranno Marc Marquez, che nel weekend avrà il primo match point per il titolo, e Marco Bezzecchi, terzo a -67 dalla vetta. In sala stampa non ci sarà invece Jorge Martin, che per ora non ha il fit: sarà rivisto venerdì alle 12.15, prima delle prove libere delle 12.45

MARQUEZ CAMPIONE IN QATAR SE... COMBINAZIONI

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Assente anche Alex Marquez, operato negli scorsi giorni per rimuovere la placca dalla clavicola infortunata a Barcellona. Proverà a tornare a Portimao

Nel weekend di Lusail mancherà Yamaha, che ha deciso di non prendere parte alla trasferta in Qatar. Mancheranno così sia i piloti ufficiali, Quartararo e Rins, che quelli Pramac, Miller e Augusto Fernandez

Le parole di Martin da comunicato Aprilia

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Jorge Martin ci riproverà dopo il tentativo (fallito) a Sepang e il ritiro dopo le FP2. Il pilota Aprilia sarà rivisto soltanto domani alle 12.15, mezzora prima delle FP1

Cosa serve a Marquez per vincere il titolo in Qatar

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A parlare saranno Marc Marquez (Ducati) e Marco Bezzecchi (Aprilia), nel weekend che potrebbe incoronare il primo campione del mondo 

La conferenza sarà visibile in diretta LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW

Buonasera da Lusail, dove alle 18 andrà in scena la conferenza piloti alla vigilia del GP Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026

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