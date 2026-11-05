A Lusail è il giorno della conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 18. Parleranno Marc Marquez, che nel weekend avrà il primo match point per il titolo, e Marco Bezzecchi, terzo a -67 dalla vetta. In sala stampa non ci sarà invece Jorge Martin, che per ora non ha il fit: sarà rivisto venerdì alle 12.15, prima delle prove libere delle 12.45

MARQUEZ CAMPIONE IN QATAR SE... COMBINAZIONI