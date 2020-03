Rischi e timori per la diffusione del coronavirus continuano a impattare anche sul mondo dello sport. Dopo il rinvio della MotoGP ad Austin e quello della gara di moto a Le Mans, è arrivata la decisione di far slittare la tappa argentina del campionato MX (motocross): era in programma il 22 marzo e invece verrà disputata il 22 novembre. Il Ministero della Salute argentino ha stabilito la sospensione di tutti i grandi eventi sportivi in questo momento e alla luce della decisione va monitorato anche quello che potrebbe accadere per la MotoGP a Termas de Rio Hondo: qui la gara è prevista il 19 aprile.