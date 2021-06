Pol Espargaró: sullo stivale spunta la 'stagnola'

Nel corso delle qualifiche per il GP di Germania il pilota della Honda è ricorso a una copertura di 'stagnola' sullo stivale, un curioso ma efficace espediente per prevenire i problemi di surriscaldamento - viste le temperature molto elevate - e scongiurare spiacevoli vesciche al piede destro, posizionato in prossimità del tubo di scarico. La gara domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP

