F1: TRIONFO DI LECLERC. Pole position, vittoria e super giro veloce: un favoloso Charles Leclerc domina il weekend in Australia e si prende il secondo successo stagionale, mandando in estasi Scuderia e popolo della Ferrari, mentre Max Verstappen è costretto al secondo 'zero' in tre gare a causa di un ritiro per problemi alla sua monoposto. Il monegasco chiude davanti alla Red Bull di Perez e alla Mercedes di Russell, 4° Hamilton. Peccato per Sainz, che finisce nella ghiaia al 2° giro. Out anche Vettel.





GP Australia: Leclerc su Ferrari vince anche a Melbourne. HIGHLIGHTS