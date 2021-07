Malagò: "Disfatta scherma individuale? Ne parlo tra 4 giorni"

La disfatta della scherma azzurra nelle prove individuali (nessun oro, non accadeva dal 1980) ha naturalmente preoccupato la delegazione italiana ai Giochi, che per tenere le posizioni nel medagliere è ora obbligata ad andare a 'pescare' successi in discipline tradizionalmente meno 'prolifiche'. "Ma io non voglio dare oggi un giudizio su quello che è successo nella scherma - spiega il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'ANSA - farò la mia considerazione tra quattro giorni, state tranquilli che non mi sottrarrò. Mi sembra più corretto però aspettare l'esito delle prove a squadre, in questo senso mi pare che lo spirito degli atleti sia forte"