Mancano tre giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Dopo gli applausi per il Presidente della Repubblica Mattarella, ringraziato dal numero uno della fondazione Milano-Cortina Malagò, oggi prosegue la marcia di avvicinamento della torcia e gli atleti continuano gli allenamenti. E domani già le prime gare. Qui tutte le news da Milano-Cortina in tempo reale.
I CONVOCATI DELL'ITALIA - IL CALENDARIO - LE SEDI
Olimpiadi Milano-Cortina, tutto quello che c'è da sapere:
- - Mattarella: "Chiediamo rispetto della tregua olimpica"
- - Doping, positiva azzurra Passler (biathlon)
- - Il calendario completo delle gare
- - Tutti gli azzurri convocati
- - Le città e le sedi delle gare
- - Il percorso della fiamma a Milano il 5 e 6 febbraio
- - I dettagli delle medaglie olimpiche: le foto
- - L'arrivo degli atleti al Villaggio olimpico: foto
Coventry: "Olimpiadi celebrazione dell'umanità migliore"
La presidente del Cio ha poi proseguito sottolineando l'importanza dell'Olimpiade e dello sport: "Tutti noi condividiamo il potere dello sport e la nostra responsabilità di proteggerlo. Le Olimpiadi sono una celebrazione dell'umanità migliore . Atleti da tutto il mondo vivono insieme, rispettandosi l'uno con l'altro - ha concluso -. Questa è la base della nostra missione, cioè quella di rafforzare le Olimpiadi in modo che possano continuare ad ispirare, a unire e a portare la speranza nel mondo".
Conventry: "Ringraziamo amici italiani, tutto è pronto"
"Ringraziamo i nostri amici italiani, tutto è pronto per accogliere i migliori atleti del mondo. Mentre ci prepariamo per condividere questi momenti, ricordiamo che gli atleti sono il piacere dei Giochi e dell'intero movimento olimpico, ci ricordano del nostro obiettivo, quello di celebrarli e di aiutarli ad ispirare il mondo". Lo ha detto la presidente del Cio, Kirsty Coventry durante i lavori della 145esima sessione del Cio.
Milano-Cortina, Deromedis (ski cross) è già in pista
Simone Deromedis non nasconde le speranze di medaglia, quattro anni dopo il 5° posto all’esordio di Pechino 2022. L’azzurro dello sci freestyle testa le condizioni della pista che lo vedrà protagonista sabato 21 febbraio nella disciplina dello ski cross.
Milano-Cortina, Malagò :"Sarà tutto pronto? Sì, alle 20 del 6 febbraio"
"È stata una corsa contro il tempo": così il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò ha riassunto i preparativi per la realizzazione dei Giochi Olimpici 2026. "Abbiamo attraversato quattro governi: il Conte uno, il Conte due, Draghi e Meloni, il Covid e poi le guerre", ha aggiunto Malagò che ha sottolineato come "di fatto, le Olimpiadi le abbiamo organizzate negli ultimi due anni e mezzo, con un'accelerazione impressionante. Secondo me sarà tutto pronto alle 20 di sera del 6 febbraio".
Milano-Cortina, Malagò: "Grazie Mattarella, ci è sempre stato vicino"
"Il presidente Mattarella ci è sempre stato vicino dal primo giorno, ci ha sempre confortato, ci ha ricevuto quando c'era necessità, non solo per aspetti istituzionali, con grandissima franchezza e onestà". Il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha ringraziato così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a margine dei lavori della 145esima sessione del Cio.
Milano-Cortina, Malagò: "Doping, si vada fino in fondo"
"Mi dispiace tantissimo perché c'è stato un grande risalto, ma credo sia giusto andare a fondo in tutto e per tutto". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò ha commentato la notizia della positività della biathleta Rebecca Passler. "Ho parlato con il presidente della FISI Roda ieri sera, Passler è a tutti gli effetti un'atleta convocata per le Olimpiadi, ma non era ancora nel Villaggio, quindi era 'esterna'; adesso immagino ci saranno le normali procedure e le controanalisi", ha concluso Malagò.
Milano-Cortina, domani a Bormio le prove cronometrate della libera maschile
È già giorno di vigilia per lo sci alpino. Domani, mercoledì 4 febbraio, alle 11.30 sulla pista Stelvio di Bormio si disputa la prima prova cronometrata in vista della discesa libera maschile di sabato, che assegnerà le prime medaglie di Milano-Cortina 2026. Quattro gli Azzurri in gara: da Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Florian Schieder e Mattia Casse potrebbero arrivare le prime soddisfazioni per l’Italia. Sempre meteo permettendo, sono infatti previste nevicate nelle prossime ore
Tutti gli azzurri convocati
Sono 4 gli azzurri convocati che parteciparono anche a Torino 2006: Arianna Fontana (short track), Joel Retornaz (curling), Roland Fischnaller (snowboard) e Alessandro Pittin (combinata nordica). L'Italia avrà rappresentanti in tutte le 16 discipline del programma olimpico. Scopriamo tutti i convocati dell'italia
Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti italiani convocati
Un'Olimpiade diffusa: tutti i luoghi di Milano-Cortina
Sarà un'Olimpiade diffusa, con tre Regioni coinvolte (Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige) e sette diverse località che accoglieranno gare e atleti. Si partirà da San Siro con la cerimonia d'apertura il 6 febbraio e si chiuderà il 22 febbraio all'Arena di Verona, con la cerimonia di chiusura. Ecco tutti i luoghi protagonisti dei Giochi
Milano-Cortina, dove si gareggia: la guida alle sedi olimpiche
I dettagli delle medaglie di Milano-Cortina
Le medaglie sono il sogno di tutti gli atleti in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma solo in pochi saliranno sul podio con oro, argento e bronzo. Le medaglie olimpiche di Milano-Cortina realizzate in collaborazione tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, danno risalto alle differenze, con un design minimal che richiama all'eleganza del Made in Italy. Ecco le foto per scoprirne, da vicino, tutti i dettagli.
I dettagli delle medaglie di Milano-Cortina: le FOTO
Domani si inizia con il curling: il calendario completo
Da domani le prime gare ufficiali con il curling protagonista: inizierà infatti il torneo olimpico del doppio misto, in cui l'Italia ha conquistato uno storico oro nel 2022 con la coppia Constantini-Mosaner. Qui il calendario completo di Milano-Cortina
Milano-Cortina: il calendario completo delle gare
Pattinaggio artistico, infortunio per la canadese Stellato-Dudek
La canadese Deanna Stellato-Dudek si è infortunata in allenamento e non gareggerà nella gara a squadre di pattinaggio artistico a MilanoCortina2026 Per Team Canada: "Le sue condizioni e la sua preparazione per l'evento a coppie individuali vengono valutate giorno per giorno"
Al Villaggio olimpico il "Muro della Tregua"
Continua anche a popolarsi il Villaggio olimpico allo Scalo di Porta Romana a Milano. All'interno della struttura c'è anche un "Muro della Tregua", che tutti gli atleti possono firmare per lanciare un messaggio di pace
L'arrivo degli atleti al Villaggio Olimpico: le FOTO
A Malpensa gli arrivi degli atleti
Nicolò Gatti ci racconta dall'aeroporto di Malpensa come sta procedendo il continuo arrivo degli atleti da ogni parte del mondo. Guarda il video
Ieri la positività di Rebecca Passler (biathlon)
Primo caso di positività ai controlli antidoping, alla vigilia di Milano-Cortina. È l'azzurra del biathlon Rebecca Passler, sospesa dopo essere stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. Il presidente della Fisi Roda: "Stiamo approfondendo l'accaduto, vogliamo supportare l'atleta in tutte le sedi opportune". Al link tutti i dettagli
Milano-Cortina: positiva azzurra Passler
Ieri il benvenuto del Presidente Mattarella e il richiamo alla pace
Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia d'apertura della 145^ sessione del Cio ha chiesto "con ostinata determinazione" il rispetto della tregua olimpica: "Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi. Lo sport - ha aggiunto il Capo dello Stato - ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali. I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca. 'Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo' diceva Martin Luther King. Da Milano e Cortina, da Bormio, da Livigno, da Anterselva, dalla Val di Fiemme, da Verona, che ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, lo sport - ha concluso - si proporrà come veicolo di questa speranza. Speranza che accomuna i popoli di tutti i Continenti"
Meno 3 all'inaugurazione di Milano-Cortina
Buongiorno!
Mancano 3 giorni alla cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina. Ma già domani iniziano le prime gare ufficiali con i primi match del round robin del torneo di curling-doppio misto