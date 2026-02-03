"Mi dispiace tantissimo perché c'è stato un grande risalto, ma credo sia giusto andare a fondo in tutto e per tutto". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò ha commentato la notizia della positività della biathleta Rebecca Passler. "Ho parlato con il presidente della FISI Roda ieri sera, Passler è a tutti gli effetti un'atleta convocata per le Olimpiadi, ma non era ancora nel Villaggio, quindi era 'esterna'; adesso immagino ci saranno le normali procedure e le controanalisi", ha concluso Malagò.