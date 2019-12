1/13 ©LaPresse

La premessa è d’obbligo: ormai i sistemi di gioco variano, anche di partita in partita, i giocatori vengono alternati e nemmeno i campioni possono sottrarsi al turn-over, specie quando giocano in grandi club impegnati su più fronti. Insomma, è difficile trovare una squadra che giochi sempre con il tridente e sempre con lo stesso. Così come ci sono squadre che, pur non schierando quasi mai tre attaccanti contemporaneamente, riescono a mettere insieme un ottimo bottino di gol, sommando quelli delle loro tre punte più prolifiche: è il caso della Lazio, ad esempio, non presente in classifica nonostante i 27 gol tra Immobile (17), Correa (6) e Caicedo (4), che però non giocano quasi mai tutti insieme