1/20

È stato lo stesso Pharrell Williams a indossare per primo le speciali maglie create in collaborazione con Adidas per la nuova collezione "Human Race": qui l'artista americano con la nuova divisa del Bayern Monaco, che richiama lo stile dei bavaresi negli anni '90, con il collo a "V" e le tre pennellate di blu sulla spalla destra. (Instagram @pharrell)