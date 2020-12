5/22

RAFAEL e FABIO (terzini) - I due gemellini brasiliani erano l'ennesimo colpo indovinato da Sir Alex Ferguson in un Manchester United più che mai dominante in Premier. Non si può dire altrettanto per le loro due carriere: Rafael (a destra nella prima foto e in alto) oggi gioca nel Basaksehir. Fabio (a sinistra nella prima foto e in basso) nel Nantes.