10/19

SEYDOU KEITA. In mezzo al campo di quel Barça spazio anche al 'Professore', centrocampista di eccellente intelligenza tattica. Preso nel 2008, è rimasto in blaugrana per quattro stagioni, poi l'avventura in Cina e il ritorno in Europa con le maglie di Valencia e Roma. L'ultima tappa prima del ritiro è stata in Qatar, all'El-Jaish, poi si è progressivamente allontanato del mondo del calcio. Recentemente è tornato alla cronaca per una sua generosissima opera di beneficenza per il suo Mali in tempi di coronavirus