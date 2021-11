3/16

NUOVO MOTORE PER LE ANIMAZIONI - FM22 ha migliorato la grafica del gioco, ma soprattutto i movimenti dei giocatori che osserveremo in campo, pronti a dare le nostre istruzioni dalla panchina. I movimenti saranno più realistici per permettere una maggiore attinenza al vero calcio. Soprattutto in dribbling, passaggi e pressing. Centro dell'attenzione degli sviluppatori è la precisione (o la sua assenza) in tiri, passaggi e colpi di testa. E per chi ama l'amarcord, resta sempre presente la classica visualizzazione in 2D con le "pedine" che si muovono sul campo.