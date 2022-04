Weekend già ricchissimo di gol, in giro per l'Europa, con Chelsea e Psg che ancora una volta vincono di goleada. In Francia, però, la più spettacolare è il Rennes. Solo 4 squadre, finora, solo riuscite a segnare 7 gol in una partita sola, nessuna in Serie A, dove però non sono mancati risultati pazzeschi. Campionato per campionato, ecco le partite con più gol della stagione