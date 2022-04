8/9 ph. @LeisteO

Una serata indimenticabile per Bergmann, che al termine della partita ha commentato il suo debutto: "Mi sono molto divertito - ha detto il giovane allenatore a DR.de -, è stata una montagna russa di emozioni. La prima parte della gara non è stata esattamente come ce la aspettavamo, siamo andati sotto di due gol subendo tre tiri. Nel secondo tempo siamo riusciti a mostrare il nostro miglior calcio e alla fine per poco non siamo riusciti a vincere. Io comunque la sento quasi come una vittoria"