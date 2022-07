Il 12 luglio del 1982, a Bari, nasceva Antonio Cassano. Talento che in carriera ha probabilmente espresso meno di quanto prometteva. Tra giocate, colpi di classe e di testa fuori dal campo. In occasione dei suoi primi 40 anni, ecco 40 motivi per fargli gli auguri. E 40 curiosità che lo riguardano impossibili da dimenticare