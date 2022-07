4/13 ©Getty

ROQUE JUNIOR - Restando in casa Milan, ecco Roque Junior, non indimenticabile centrale che però si è trovato – sia in rossonero che in nazionale – al posto giusto nel momento giusto. Per lui tanti trofei in bacheca, compreso un Mondiale con la Seleção:

1 Champions con il Milan

con il Milan 1 Coppa Italia con il Milan

con il Milan 1 Campionato Paulista con il Palmeiras

con il Palmeiras 1 Torneo Rio-San Paolo con il Palmeiras

con il Palmeiras 1 Coppa del Brasile con il Palmeiras

con il Palmeiras 1 Coppa Mercosur con il Palmeiras

con il Palmeiras 1 Libertadores con il Palmeiras

con il Palmeiras 1 Mondiale con il Brasile

con il Brasile 1 Confederations Cup con il Brasile

Totale: