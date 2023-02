Il Consiglio della FIFA ha definito oggi le modalità di partecipazione al nuovo format del Mondiale per Club che dal 2025 verrà disputato da 32 squadre in una sede ancora da stabilire. Ci saranno 12 squadre europee, mentre 6 posti andranno alle sudamericane. Intanto è stata scelta la sede dell'edizione 2023: si giocherà in Arabia Saudita