3 agosto 2017, esattamente 6 anni fa. Una data storica per il calciomercato, il giorno in cui Il Psg pagò la clausola da 222 milioni di euro per Neymar, cambiando di fatto le regole e i parametri economici delle trattative, soprattutto di quelle tra top team. Grazie all'aiuto dei dati e dell'analisi di Football Benchmarck, vi portiamo indietro nel tempo per capire il reale impatto del passaggio del brasiliano sotto la Tour Eiffel