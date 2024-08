Sven Goran Erikkson dè morto a 76 anni dopo una lunga malattia. In Italia per 14 stagioni sulle panchine di Fiorentina, Roma, Sampdoria e Lazio (ma anche Benfica, Manchester City e la nazionale inglese), Erikkson è prima di Sacchi uno dei maestri della rivoluzione calcistica a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. In carriera ha vinto 18 trofei, ma è stato molto più di un allenatore vincente: un insegnante di vita, come mostrato fino all'ultimo momento