Si chiama Angutit Inersimasut GM, è il campionato di calcio più breve del mondo e si gioca in Groenlandia. Dieci squadre (ma spesso anche meno) si sfidano in un torneo di una settimana per decretare la squadra più forte della terra dei ghiacci. Le temperature sotto zero per otto mesi l'anno consentono di giocarlo solo in estate, ma rimane l'evento sportivo più atteso dagli abitanti, infatti si gioca ininterrottamente dal 1969