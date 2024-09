Con l'avvicinarsi della nuova Champions League e con il nuovo Mondiale per Club all'orizzonte torna di attualità un grande dibattito: i calciatori giocano troppo? Le opinioni della federazione internazionale e del sindacato sono molto diverse: per la Fifa il numero non è di fatto cambiato da circa un ventennio, mentre per la FifPro i giocatori non hanno quasi più tempo libero tra partite, allenamenti con la Nazionale, amichevoli e eventi per gli sponsor. Tutto dipende dagli incassi...