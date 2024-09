Calcio ma non solo nel weekend di sport. Dal Milan, vittorioso nel derby grazie alle scelte tattiche di Fonseca, alla Roma, che torna al successo in Serie A dopo il cambio in panchina. C'è spazio anche per il Torino, capolista in solitaria per la prima volta dopo 47 anni, e per la doppietta di Gudmundsson, che ha ripagato in un tempo le settimane di attesa dei tifosi viola. E poi il golf, con un fantastico Matteo Manassero che torna a vincere un grande torneo del circuito e scaccia le difficoltà degli ultimi anni