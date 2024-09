Tardelli, 70 anni e la dolce condanna dell'urlo "mundial"

Compie 70 anni Marco Tardelli, campione del mondo con l'Italia nel 1982, protagonista in quella finale contro la Germania Ovest di un gol e un'esultanza entrate nella leggenda dello sport italiano. L'aneddoto da ragazzo con Dino Zoff, l'arrivo alla Juve, i successi: settant'anni spremuti sino all'ultima goccia, anche in ruoli molto diversi, coach, imprenditore, personaggio tv. Sempre alla Tardelli, senza mezze misure. Il ritratto di Giorgio Porrà per Sky Sport Insider