L'Armata dorata (come si fanno soprannominare) ha appena eliminato a sorpresa la Cambogia nel secondo turno di qualificazione alla Coppa d'Asia 2027. Merito della nuova squadra, formata per 8/11 da calciatori nati in altri Paesi e in possesso della doppia cittadinanza. Un progetto di reclutamento avviato già da un paio d'anni, che sfrutta calciatori formati in contesti più ricchi e competitivi per rilanciare il calcio singalese