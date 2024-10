Il 7 ottobre 1885 nasceva Niels Bohr, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1922. Prima di diventare un grande fisico, Bohr è stato un calciatore, proprio come suo padre e suo fratello. Il legame tra Fisica e calcio è strettissimo, molto più di quanto non si possa pensare e, anzi, la prima permette di spiegare e rendere più comprensibile il secondo