Come Blanco, c'è chi lascia il calcio per la musica: Bruno Merci, chitarrista dei 'The Foolz' parteciperà alle live di X Factor 2024 e lavorerà con Jake La Furia. "La musica mi ha fatto cambiare vita" dice lui. E il suo ex allenatore, Davide Mandelli: "Poteva diventare forte, sono curioso di vedere il suo percorso"