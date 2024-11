Che fine ha (ri)fatto Neymar?

I 13 minuti in Champions Leaugue asiatica del 22 ottobre sembravano lasciar intendere un ritorno in campo dopo più di un anno dal suo infortunio al ginocchio sinistro, invece 'O'Ney' sembra essere sparito di nuovo. Nelle ultime due dell'Al-Hilal non è finito nemmeno in panchina, e una data precisa per il rientro non c'è. Intanto è passato all'incasso: 200 milioni per il suo primo anno in Arabia (tra stipendi e sponsor) e altrettanti entro giugno 2025, quando ha già programmato il suo ritorno al Santos