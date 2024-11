Figc, cosa cambia con le modifiche allo Statuto

Lunedì 4 novembre l'assemblea straordinaria della Figc ha approvato le modifiche allo Statuto federale presentate dal presidente Gravina, che hanno modificato il peso decisionale delle varie componenti aumentando quello della Lega Serie A. Che, però, non ha appoggiato le modifiche di Gravina e oltre tutto lo ha fatto spaccandosi in due: 8 contrari e 12 astenuti. Che conseguenze politiche avrà questa spaccatura? E perché si è andato in questa direzione? Prova a spiegarcelo Luca Marchetti