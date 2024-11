Il calcio ai tempi delle spie

Una storia incredibile che mescola calcio a eventi che hanno diviso il mondo fino alla caduta del muro di Berlino. Nel 1974 il Magdeburgo sfida il Bayern Monaco, ma non è una partita normale: è la contrapposizione di due mondi, e il controllo deve essere totale. Roberto Gotta racconta a Sky Sport Insider cosa era successo quell'anno e non solo: una vera e propria 'spy story', ma non di finzione