7/17

HAKAN SUKUR. L'ex attaccante del Galatasaray arrivò in Italia, all'Inter, con grandissime aspettative nel 2000. In precedenza era stato anche al Torino nel 1995. In nerazzurro firmò solo 5 reti in 24 presenze. Dopo il ritiro, nel 2011, è stato eletto, in Turchia, a deputato parlamentare. Ora vive in 'esilio' negli Stati Uniti