Juventus, i precedenti contro lo Zenit

approfondimento

Momento Juve, Del Piero: "Situazione preoccupante"

Sono tre le sfide già giocate tra queste due squadre, con i bianconeri ancora imbattuti. La più recente, ovviamente, riguarda la gara d'andata, decisa da un gol di Kulusevski all'86'. In precedenza, invece, queste due squadre si erano affrontate soltanto nella fase a gironi della Champions League 2008-09: vittoria per 1-0 dei bianconeri a Torino e pareggio per 0-0 in Russia. Due vittorie e un pareggio, quindi, il bilancio in favore della Juventus, che non ha mai subito gol contro lo Zenit. Più in generale, invece, i bianconeri sono imbattuti in tutti i precedenti con squadre russe in tutte le competizioni europee: 8 vittorie e 1 pareggio (0-0 contro lo Zenit), con 19 gol fatti e appena 3 subiti.