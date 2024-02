Terzo trionfo in Coppa d'Africa per la Costa d'Avorio, che batte 2-1 in finale la Nigeria degli 'italiani' Osimhen, Lookman e Chukwueze. Festeggiano invece Kouamé e Ndicka, attualmente impegnati in Serie A come altri 13 giocatori che in passato vinsero il trofeo da protagonisti del nostro campionato. Li ricordavi tutti?

