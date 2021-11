Probabili formazioni Spartak Mosca-Napoli

Tante assenze per Spalletti, che in attacco dovrà rinunciare a Insigne, Politano e Osihmen: scelto il tridente composto da Lozano, Petagna ed Elmas, con Mertens pronto a subentrare a gara in corso. In difesa turno di riposo per Rrahmani (gioca Juan Jesus), mentre tra i pali spazio a Meret. Ecco le probabili formazioni del match Condividi

L'ora dei verdetti si avvicina sempre di più anche per la fase a gironi di Europa League. A Mosca, il Napoli si gioca una fetta importante del passaggio del turno, con una vittoria che potrebbe significare qualificazione. Gli azzurri di Luciano Spalletti arrivano però a questa sfida con diverse assenze e non devono dimenticare quanto successo all'andata, quando al Maradona fu lo Spartak a imporsi per 3-2. Ecco le probabili formazioni del match.

La probabile formazione dello Spartak Mosca leggi anche Europa League, calendario della quinta giornata 3-4-2-1 abbastanza coperto per Rui Vitoria, che per puntare alla qualificazione vorrà ripetere l'impresa dell'andata, quando riuscì a vincere per 3-2 al Maradona. Per farlo si affida nuovamente a Quincy Promes, autore a Napoli di una doppietta, che sorreggerà il peso del reparto offensivo insieme a Ignatov e Sobolev. I rifornimenti per l'attacco dovranno arrivare anche dagli esterni dove agiranno l'ex Inter Victor Moses e Ayrton. SPARTAK MOSCA (3-4-2-1) probabile formazione: Selikhov; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Umyarov, Ayrton; Ignatov, Quincy Promes; Sobolev. All. Rui Vitoria