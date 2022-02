statistiche

Victor Osimhen ha segnato quattro gol in soli 168 minuti di gioco in questa Europa League, segnando in ognuna delle sue ultime tre presenze nel torneo pur non avendo giocato titolare in due di queste. L’attaccante sta realizzando in media un gol ogni 42 minuti, la miglior percentuale di qualsiasi giocatore con almeno due reti all’attivo nella competizione in corso.