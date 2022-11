Trasferta in Olanda per la Lazio, per l'ultima gara del girone F di Europa League. La squadra di Sarri, a quota 8 a pari punti con lo Sturm Graz, se la vede con il Feyenoord, che insegue a 5 punti. Milinkovic-Savic, squalificato in campionato, sarà titolare a Rotterdam, dove Sarri confermerà alcune rotazioni

Con Feyenoord-Lazio (in diretta stasera su Sky Sport Uno in streaming su NOW alle18.45) si chiude il girone F di Europa League. A Rotterdam la Lazio si gioca la qualificazione: la squadra di Sarri guida il girone insieme allo Sturm Graz, a quota 8 punti, tre in più degli olandesi e del Midtiylland, a 5 punti. Un punto basterebbe per qualificarsi e potrebbe garantire anche il primato nel girone, che sarebbe certo con una vittoria contro il Feyenoord. Gli olandesi devono invece vincere per passare, e con più di un gol di scarto

Turnover per Sarri, Milinkovic titolare

Le rotazioni ci saranno, anche in previsione del derby di domenica e Sarri confermerà il suo turnover “soft”. Milinkovic-Savic, che salterà la gara con la Roma, giocherà in Europa dal momento che non potrà essere in campo nel derby per la squalifica dovuta al cartellino giallo rimediato contro la Salernitana in campionato. A centrocampo riposerà Luis Alberto, a completare il terzetto con il serbo saranno Marcos Antonio e Basic. Davanti, rifiaterà Pedro: nel tridente offensivo, spazio a Cancellieri a destra, Felipe Anderson centravanti con Zaccagni a sinistra. In difesa riposano Romagnoli e Marusic, con Patric e Hysaj dal primo minuto

Lazio, la probabile formazione: (4-4-2): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Feyenoord, la probabile formazione (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Szymanski, Kokcu; Jahankabakhsh, Pereira, Dilrosun. All. Slot