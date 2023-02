Juve sfortunata nell'andata del playoff di Europa League. Bianconeri avanti al 13’ nel segno dei tre attaccanti: Di Maria apre per Chiesa che libera Vlahovic per il vantaggio. Ci prova il Fideo, Girotto sfiora l’autorete. Dopo l’intervallo pari di Blas, Chiesa fermato dai legni: traversa e palo col suo sinistro. Traversa da corner anche per Di Maria. Al 95' Centonze tocca con la mano, ma non è rigore: il Var punisce la spinta di Bremer. Decisivo il ritorno in Francia

