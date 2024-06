Secondo appuntamento per Belgio e Romania nel gruppo E che comprende anche Slovacchia e Ucraina. Si gioca a Colonia e per il Belgio di Domenico Tedesco, dopo la sconfitta subita all'esordio con la Slovacchia, diventa fondamentale fare risultato pieno per riequilibrare le sorti del girone. La Romania ha invece battuto nel primo match l'Ucraina per 3-0. Il match sarà visibile dalle 21.00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming su Sky Go e Now