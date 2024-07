Rangnick sceglie Arnautovic come terminale offensivo e sposta in avanti Sabitzer nel trio di trequartisti completato da Baumgartner e Grillitsch. Montella deve fare a meno di Calhanoglu squalificato ma potrà contare su Yildiz e Arda Guler. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

C'è grande attesa per la sfida di Lipsia tra Austria e Turchia due delle squadre che hanno espresso il miglior calcio in questi Europei. L'Austria arriva da un sorprendente primo posto nel raggruppamento, ma la Turchia ha fatto delle buonissime prestazioni. Rangnick farà affidamento su Arnautovic come terminale offensivo e su Sabitzer come uomo pronto a cucire il gioco. Montella dovrà fare a meno, invece, di Calhanoglu ma potrà contare sui suoi due giovani talenti Yildiz e Arda Guler. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD