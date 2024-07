Unico dubbio per Koeman che ritrova Dumfries dal 1' e deve decidere chi schierare tra Malen e Frimpong con il primo favorito sul secondo. Per Iordanescu unica assenza: manca lo squalificato Bancu. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD

La Romania affronta con grande esntusiasmo la sida degli ottavi di finale contro l'Olanda. La squadra di Iordanescu vuole conquistare i quarti per eguagliare il miglior risultato di sempre dei rumeni agli Europei. Dall'altra parte, la formazione di Koeman può recitare il ruolo dell'outsider in un torneo che non vede gli Oranje tra le favorite ma come possibile mina vagante pronta a infastidire le big. Unico dubbio per l'allenatore olandese è quello tra Malen e Frimpong con il primo favorito sul secondo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD.