Non Messi, non CR7, Haaland o Lewandowski: il miglior bomber con la propria nazionale nel 2022 gioca in Serie A ed è Eldor Shomurodov col suo Uzbekistan. Chi altro c'è in classifica (dati Transfermarkt) insieme all'attaccante della Roma? Inevitabilmente, il numero di partite e il peso degli avversari incide sulla statistica. E quanti gol hanno segnato i big? Ci sono anche bomber con meno reti ma una media altissima