UNA GRIGLIATA POCO IMPERIALE



Non è argentino, ma anche l'ex interista Adriano sa il fatto suo. Qui alle prese con un barbecue "di fortuna", in una favela, una volta tornato in Brasile: il paesaggio è desolante e quando l'Imperatore postò questa foto in molti ne elogiarono l'umiltà. Tanti, però, non poterono fare a meno di notare l'orologio d'oro...